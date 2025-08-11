قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
اقتصاد

بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
آية الجارحي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الاول لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ٧ لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمحافظات البحر الاحمر " الغردقة، الدقهلية" جمصه"،دمياط "شطا خلف محكمة دمياط الابتدائية و شطا خلف مدينة الأثاث الزرقاء ، والشرقية "العاشر من رمضان"، وبني سويف" بني سويف الجديدة"، وأسوان "اسوان الجديدة"، ومطروح" مدينة العلمين، وأسيوط"مدينة ناصر "، والمنيا " المنيا الجديدة"، والبحيرة " الرشيد الجديدة"، عبر موقع الصندوق، وذلك عبر الموقع الالكتروني للصندوق .

وكان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الاول لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ٧ لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق اكتوبر، وذلك عبر الموقع الالكتروني للصندوق .

وفي سياق آخر ،أعلن بنك التعمير والاسكان تأجيل الحجز لمشروعات جنة وسكن بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، وذلك نظرًا لحدوث عطل في شبكات الربط.

ويعمل البنك جاهدًا على حل هذه المشكلة التقنية في أسرع وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد فور الانتهاء من حل العطل.

يأتي ذلك من منطلق حرص البنك على ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وبما يعكس التزامنا بالشفافية والأمان.

وتوجه بنك التعمير والاسكان باعتذار عن أي تأثير قد نتج عن ذلك.

موعد حجز مشروع "ديارنا"

وفي وقت سابق، تقرر تأجيل موعد حجز مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى لمدة أسبوع، ليبدأ الحجز يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 أغسطس 2025، بدلاً من يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على إتاحة الفرصة للمشاركين في الطروحات الحالية للهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وتحديث بياناتهم.

إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد

وفي ضوء توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد دون التقيد بمنطقة محددة على منصة الحجز الجديدة لبنك التعمير والإسكان، وذلك تسهيلاً على العملاء لحجز الوحدات السكنية ضمن الطروحات الحالية. نتمنى لكم تجربة حجز مُيسرة وحظًا موفقًا.


 

صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري محافظات البحر الاحمر بنك التعمير والاسكان

