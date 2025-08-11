"الإسكان": تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخدمات بمدينة أكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير واجهات المجمع الشرطي بالمدينة، تمهيدًا لتشغيله بمعرفة الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ويضم المجمع مبنى قسم شرطة، وآخر للسجل المدني، بالإضافة إلى مبنى للحماية المدنية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن وفدًا من مديرية وإدارة الصحة قام بزيارة ميدانية لمبنى الوحدة الصحية بمنطقة غرب المطار، للوقوف على التجهيزات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية بالمدينة.

وفي إطار المتابعة المستمرة، أوضح رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تنفيذ 25 مبنى خدميًا بمنطقة غرب المطار، تشمل مدارس، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ووحدات صحية، وناديًا، ومركز شباب، ونقطة إسعاف، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الأساسية.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود أن العمل جارٍ على تنفيذ نقطة إسعاف متكاملة في المنطقة، مما يُسهم في تعزيز الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة للطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة غرب المطار مقسمة إلى ثلاثة قطاعات (أ – ب – ج)، بإجمالي مساحة 2800 فدان، تضم أكثر من 105 آلاف وحدات سكنية ما بين وحدات تم وجارٍ تنفيذها.

من جانبه، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، برفقة القيادات التنفيذية، سير الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، من أبرزها مشروع النادي الاجتماعي بالقطاع (أ) غرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 92%، ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية أغسطس الجارى.

ويضم النادي: حمامي سباحة، 5 ملاعب رياضية متعددة، ملعب كرة قدم بمدرجات، مسجدا، مركزا تجاريا، مبنى اجتماعيا وصالة ألعاب.

كما شملت الجولة تفقد مدرستين للتعليم الأساسي ومدرسة تجريبية يتم تجهيزها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، بمنطقة (أ) غرب المطار، بالإضافة إلى متابعة التشطيبات النهائية لمدرسة تعليم أساسي، وسوقين تجاريتين، ووحدة صحية، وحضانة، ومركز شباب بمنطقة (ب) غرب المطار.