نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن السياحة المصرية حاليا تعيش حالة من النشاط المتميز نتيجة لدعم الدولة لها و تدعيم البنية التحتية لقطاع السياحة و المدن السياحية و حملات الترويج النشطة و تحسين التجربة السياحية للسياحة الوافدة .

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف أن مصر استقبلت 8.7 مليون سائح من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة تقارب 24% عن نفس الفترة في 2024 و تصل نسب الإشغالات الفندقية في أغلب المدن السياحية خاصة الساحل الشمالي و الإسكندرية و الغردقة و مرسى علم إلى ٩٠٪؜ و ١٠٠ ٪؜ في الساحل الشمالي والعلمين مدعومة بنشاط قوي للسياحة الخليجية والعربية اما شرم الشيخ فتصل نسب الإشغالات بها إلى ٨٠٪؜ .

وتشير التوقعات إلى وصول عدد السياح إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الحالي ٢٠٢٥ إذا ما استمرّت وتيرة السياحة بهذا الشكل .

وأرجع عاطف عبد اللطيف زيادة الإشغالات السياحية إلى زيادة نسب السياح العرب خاصة من السعودية، الإمارات، والكويت الذين ساهموا في رفع الإشغالات و تنظيم فعاليات فنية وسياحية كبرى جذبت المزيد من الزوار و كذلك التوسع في الطاقة الفندقية بإضافة 19 ألف غرفة جديدة خلال 2025 وتنفيذ حملات ترويج إلكترونية فعّالة من وزارة السياحة والآثار والاهم من ذلك حالك الاستقرار السياسي و الأمني التي تعيشها مصر بفضل جهود القيادة السياسية.

و أشار إلى أن السياحة الأجنبية تشهد تزايدا ملحوظا بمدن البحر الأحمر خاصة من السوق الأوروبي من ألمانيا، إيطاليا، وبولندا.



وأضاف أن مدينتي مرسى علم والغردقة جاءت في الصدارة بنسب إشغال تجاوزت 95% خلال صيف 2025.



وأوضح عاطف عبد اللطيف أن المؤسسات الدولية لديها رؤية مستقبلية إيجابية جدا للسياحة المصرية فقد توقعت منظمة السياحة العالمية أن تحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إقليميًا في عدد الزوار بحلول 2027 و أن ترتفع مساهمة السياحة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% خلال 3 سنوات، مقارنة بـ12.1% في 2024.