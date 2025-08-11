قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن السياحة المصرية حاليا تعيش حالة من النشاط المتميز نتيجة لدعم الدولة لها و تدعيم البنية التحتية لقطاع السياحة و المدن السياحية و حملات الترويج النشطة و تحسين التجربة السياحية للسياحة الوافدة .

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف أن  مصر  استقبلت 8.7 مليون سائح من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة تقارب 24% عن نفس الفترة في 2024 و تصل نسب الإشغالات الفندقية في أغلب المدن السياحية خاصة الساحل الشمالي و الإسكندرية و الغردقة و مرسى علم إلى ٩٠٪؜ و ١٠٠ ٪؜ في الساحل الشمالي والعلمين مدعومة بنشاط قوي للسياحة الخليجية والعربية اما شرم الشيخ فتصل نسب الإشغالات بها إلى ٨٠٪؜  .

وتشير التوقعات  إلى  وصول عدد السياح إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الحالي ٢٠٢٥ إذا ما استمرّت وتيرة السياحة بهذا الشكل .

وأرجع عاطف عبد اللطيف زيادة الإشغالات السياحية إلى زيادة نسب السياح العرب خاصة من السعودية، الإمارات، والكويت الذين ساهموا في رفع الإشغالات و تنظيم فعاليات فنية وسياحية كبرى جذبت المزيد من الزوار و كذلك التوسع في الطاقة الفندقية بإضافة 19 ألف غرفة جديدة خلال 2025 وتنفيذ حملات ترويج إلكترونية فعّالة من وزارة السياحة والآثار والاهم من ذلك حالك الاستقرار السياسي و الأمني التي تعيشها مصر بفضل جهود القيادة السياسية.

و أشار إلى أن السياحة الأجنبية تشهد تزايدا ملحوظا بمدن البحر الأحمر خاصة من السوق الأوروبي من ألمانيا، إيطاليا، وبولندا.
        

وأضاف أن مدينتي مرسى علم والغردقة جاءت  في الصدارة بنسب إشغال تجاوزت 95% خلال صيف 2025.
    
وأوضح عاطف عبد اللطيف أن المؤسسات الدولية لديها رؤية مستقبلية إيجابية جدا للسياحة المصرية فقد توقعت منظمة السياحة العالمية أن تحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إقليميًا في عدد الزوار بحلول 2027 و أن ترتفع مساهمة السياحة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى  15% خلال 3 سنوات، مقارنة بـ12.1% في 2024.

عاطف عبد اللطيف مرسى علم جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشارك بمؤتمر تقنية النبضات الرنينية لمكافحة الآفات الزراعية

رئيس تجارية مطروح

تجارية مطروح : توجيهات مشددة بضبط أسواق المستلزمات الدراسية

محافظة دمياط

طوف وشوف.. مبادرة لتسليط الضوء على تراث دمياط العريق

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد