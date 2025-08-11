ارتفاع المؤشرات.. مكاسب جماعية في مستهل تعاملات البورصة اليوم

شهدت البورصة المصرية بداية قوية لتعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بموجة شراء لعدد من الأسهم القيادية والمتوسطة.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة:

ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% مسجلًا 36216 نقطة.

صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% إلى 44430 نقطة.

زيادة مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% إلى 16260 نقطة.

ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% إلى 10665 نقطة.

صعود مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% إلى 14336 نقطة.

جاءت هذه التحركات الإيجابية بعد إغلاق أمس على صعود، ما يعكس استمرار حالة التفاؤل في السوق وسط ترقب المتعاملين لنتائج الشركات والإفصاحات المالية.