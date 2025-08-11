قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
وزير الإسكان يوجه بتأمين التغذية الكهربائية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والمحافظات، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بحضور مسئولي الوزارة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية المياه، وروافع ومحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، على مستوى المدن الجديدة، كما تابع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية مياه الشرب وروافع ومحطات الصرف الصحي والتي تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارتها من خلال ١٧ شركة تابعة بالمحافظات.

 تأمين التغذية الكهربائية لكافة المحطات

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالعمل على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المحطات سواء مياه شرب أو صرف صحي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أهمية وجود مولدات تعمل في حالة الطوارئ.

كما وجه بإعداد بيان مفصل بكافة المحطات موضح به موقف التغذية الكهربائية الخاص بها وكافة الاحتياجات اللازمة بالمحطات لتأمين استمرار التغذية الكهربائية واحتياجات كل محطة من المولدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أننا نستهدف أفضل كفاءة تشغيلية لكافة عناصر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة المحطات وتأمين كافة احتياجاتها.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات محطات مياه الشرب

