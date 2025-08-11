قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة للمشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن محافظة أسوان والصعيد بشكل عام لها أهمية كبيرة خاصة مشروعات "حياة كريمة"، موضحاً أن اجتماع اليوم لمتابعة موقف المشروعات كافة على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الاعتماد على المنتج المحلي قائلا "نعمل على توطين مختلف الصناعات التي تحتاجها المشروعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار"، مشددًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات، والعمل على تذليل أي عقبات بأفكار خارج الصندوق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان حيث تضمن العرض تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الصرف الصحي في 87 قرية بمحافظة أسوان ومشروعات محطات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي بالقرى، حيث تم استعراض نسب تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، وكذا موقف محطات معالجة الصرف الصحي.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بالمتابعة اليومية لكافة المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي والعرض عليه شخصيا متضمنا كافة تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات بكل مكوناتها.

