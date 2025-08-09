«اترفضت في شقق الإسكان؟».. اعرف إزاي تسترد مقدم جدية الحجز|فيديو

قدم آلاف المواطنين في شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، على أمل الحصول على وحدة سكنية مناسبة، لكن البعض تفاجأ برفض طلبه، إما بسبب نقص في المستندات، أو لعدم انطباق الشروط الخاصة بالإعلان عليه.

"كيف أسترد أموالي؟"… سؤال يتكرر من جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بعد أن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز وانتظروا فترة طويلة للحصول على وحدة سكنية.

وقدمت الزميلة منار عبد العظيم فيديو توضيحيًا خلال موقع صدي البلد، لشرح الخطوات الصحيحة التي تُمكن المواطنين من استرداد مبلغ جدية الحجز بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الذهاب لأي جهة حكومية.

خطوات استرداد مقدم جدية الحجز

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط:

www.shmff.gov.eg

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

الضغط على اختيار "استرداد مقدم جدية الحجز".

الموافقة على الإقرار الإلكتروني.

بعد إتمام الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتحويل المبلغ، وتصل رسالة SMS للمواطن بتأكيد عملية رد المبلغ.

كما تظهر حالة الطلب على الموقع محدثة إلى: "تم رد جدية الحجز".

في حالة قبول الطلب ؟ تعرف الشروط الأساسية:

يجب الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية لمدة 5 سنوات على الأقل.

لا يُسمح ببيع أو تأجير الشقة قبل مرور 5 سنوات، إلا بموافقة رسمية من الصندوق.

مخالفة الشروط قد تؤدي إلى سحب الوحدة، أو اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى السجن لمدة سنة.