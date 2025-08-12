سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها كالآتي:

س.. ما قولك في عدم تناسب اجمالي دخلك الشهري المقدر سلفا الخمسمائة الف جنيه تقريبا مع ارصدتك البنكية؟

ج..معرفش دي الفلوس اللي معايا.

س .. وماهي أوجه انفاقك اليومية والشهرية للأموال؟

ج .. بصرف يوميا المصاريف الشهرية أكل وشرب وكهرباء . ويصرف على ايجاراتي الشهرية وشهريا عندي صيانات وبدفع مصاريف مدارس ولاد اخواتي سنويا وانا بدفعلهم نصف مصاريف المدرسة واخويا محمد انا اللي عملت له الشقة من بداية المحار وشقته دي في مديني، وكمان بدفع مدارس اولاده الثلاثة بالقسط على مدار السنة والثلاثة مصاريفهم ٦٠٠ الف في السنة غير المدرسة وبصرف عليه في بيته و اكله وشربه لانه بيشتغل معايا في الحفلات في دبي والمرتب مش بيكفيه واقساط الشقة انا اشتريتها في التجمع قسطها ٣٠٠ الف كل 3 شهور وفيه دفعات كل ٦ شهور.

س.. وما مقدار تلك النفقات اليومية والشهرية؟

ج .. حوالي من ١٠٠ الف الي ١٥٠ الف جنيه شهريا.

س.. وما صلتك بالسيارة رقم أ ب ط ٨٩١٤ ماركة هيونداي توسان ، والسيارة رقم ل ج ٢٤٧٩.

ج .. العربية الرالجلوفر بتاعت ماما والعقد بتاع العربية موجود في العربية والعربية التوسان بتاعت زوج اختي واسمه خالد والعقد بتاعها موجود.

س.. وما سبب وجودها في حوزتك؟

ج.. لان والدتي عايشة معايا وبستخدم سياراتها وجوز اختي كان بايت عندنا وبستخدمها ساعات ولكن نادرا.

س.. وما صلتك بالعقار رقم ١٦٤ شارع جمال عبد الناصر الدور الأول شقة العجوزة محافظة الجيزة ؟

ج.. دي شقتي وانا عايشة فيها وهي شقة ايجار.

س .. وهل يرافقك اي اشخاص في ذلك العقار ؟

ج .. انا وماما وبابا عايشين فيها ومعايا شغالات بس احنا عندنا شقة ثانية وبابا وماما قاعدين فيها.

س.. اقريتي في التحقيقات عن وجود كاميرات مراقبة بداخل الشقة السكنية خاصتك سالفة البيان؟.

ج.. عشان الشغالات سرقوني قبل كدة.

س.. وما هي مواضع تلك الكاميرات بداخل الشقة تحديدا؟

ج .. كل الشقة فيها كاميرات وكل اوضة فيها كام كاميرا وعلي باب الشقة والريسبشن والدريسنج واوضة النوم والطرقة والمطبخ.

س.. ذكرت سلفا بالتحقيقات ان تلك الكاميرات ترسل الي جهاز مستقل بمدينة في دولة الإمارات لما سبب ذلك ؟

ج.. عشان مصدر السيستم الخاص بالكاميرات في شقتي من بره مصر.



س.. ومن تحديدا باستطاعته الوصول الي محتوي تلك الكاميرات؟

ج .. انا بس من الموبايل بتاعي.

س .. وما سبب استئجار شقتين في ذات العقار حال كونك دائمة الاقامة مع والديك؟

ج .. عشان اختي لما يتيجي من الاسكندرية الشقة ببقي صغيرة علينا.



س.. وما صلتك بالمتهم أحمد عطية عبد الحميد.

ج.. أحمد ده شوفته مرة واحدة في حياتي.

س.. وماهي بادرة تعارفك عليه في تلك المرة المشار اليها تحديدا؟

ج .. تقريبا في شهر يناير او فبرابر ۲۰۲۵ واول مرة اتواصل معاه واشوفه.

س .. وهل من ثمة تعاملات فيما بينكما؟

ج.. مفيش بيني وبين احمد عطية أي معاملات مالية او معاملات اخري.