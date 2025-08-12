رئيس محكمة النقض يهنئ رئيس نادي القضاة برئاسة مجلس القضاء الأعلى

استقبل القاضي/عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بديوان المحكمة، المستشار / أبو الحسين قايد– نائب رئيس محكمة النقض – رئيس نادي قضاة مصر؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وصاحبه وفد قضائي رفيع المستوى ضم كلا من القاضي/ حازم رسمي أمين صندوق نادي قضاة مصر، القاضي/ حمدي معوضوكيل نادي قضاة مصر، القاضي/ محمود الميرغني وكيل نادي قضاةمصر، القاضي/ محمد هاني عبد الجابر عضو مجلس إدارة النادي، القاضي/ محمد فاروق عضو مجلس إدارة النادي، القاضي/ يوسف فرحات عضو مجلس إدارة النادي ، القاضي/ رامي حسن عضو مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور كل من القاضي/محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي / عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة مصر عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة مصر لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضي/عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له درعا تذكارياً للقاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخ مناسب للسادة القضاة لأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.