تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 ستكون متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

وأوضحت الحدود الدنيا للكليات والتي جاءت كالتالي

الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث):

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299.5

ألسن كفر الشيخ 297

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 295

ألسن عين شمس 292

سياسة واقتصاد السويس 291

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290

إعلام القاهرة 288.5

ألسن الفيوم 288.5

سياسة واقتصاد بني سويف 287.5

ألسن الغردقة 286

إعلام عين شمس 285

ألسن بني سويف 285

ألسن المنيا 283.5

إعلام المنوفية 282

ألسن سوهاج 282

ألسن أسوان 281.5

ألسن الأقصر 280.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280

إعلام بني سويف 279

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5

إعلام جنوب الوادي 277.5

آثار القاهرة 274.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5

آثار دمياط 274

آثار عين شمس 273.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273

آثار الفيوم 271.5

حقوق بور سعيد 271.5

آثار أسوان 269.5

آثار و لغات مطروح 269

آثار الأقصر 268

آثار جنوب الوادي 265.5

حقوق سوهاج 265.5

حقوق جنوب الوادي 264

آثار سوهاج 263.5

تربية الزقازيق 262

حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية الإسكندرية 260.5

تربية عين شمس 260.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5

آداب القاهرة 258

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258

تربية المنصورة 257

تربية بور سعيد 256

فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5

تربية بنها 255.5

تجارة القاهرة 254.5

تربية طنطا 254.5

تربية دمنهور 253

فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5

تجارة جنوب الوادي 251.5

تجارة عين شمس 251.5

آداب انتساب موجه القاهرة 251.5

آداب عين شمس 251

تربية المنوفية بشبين الكوم 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 250

تجارة و إدارة أعمال حلوان 249.5

حقوق أسوان 249.5

تجارة الإسكندرية 249

تربية كفر الشيخ 249

تربية المنيا 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248

آداب الإسكندرية 248

تجارة دمياط 248

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247

آداب انتساب موجه عين شمس 247

تربية مطروح 247

حقوق كفرالشيخ 247

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5

تجارة الزقازيق 246.5

تربية حلوان 245.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 245

آداب حلوان 244.5

تربية مدينة السادات 244

تربية بنات عين شمس 244

تربية السويس 244

تجارة بنها 243.5

آداب انتساب موجه حلوان 243.5

دار العلوم القاهرة 243.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5

تربية دمياط 242.5

تجارة المنصورة 242.5

تربية الفيوم 242

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242

حقوق المنيا 241.5

آداب بنها 241.5

تجارة انتساب موجه بنها 241

حقوق انتساب موجه أسوان 241

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240

تربية الغردقة 239.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5

آداب انتساب موجه بنها 239.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5

تجارة انتساب موجه دمياط 239

تجارة أسوان 239

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5

تربية أسوان 238.5

تجارة دمنهور 238.5

آداب و علوم إنسانية السويس 238

آداب بنات عين شمس 237

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237

تربية بني سويف 237

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 236.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تجارة انتساب موجه المنصورة 236

تجارة انتساب موجه دمنهور 236

تجارة بني سويف 235.5

تجارة طنطا 235.5

تربية أسيوط 235.5

تجارة أسيوط 235

تجارة بور سعيد 235

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235

تجارة السويس 234.5

تربية سوهاج 234.5

تجارة انتساب موجه أسوان 234.5

تربية الاقصر 234

تجارة كفر الشيخ 234

تجارة سوهاج 233.5

تربية الوادي الجديد 233.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 233

تجارة العريش 233

تجارة انتساب موجه طنطا 233

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233

حقوق الفيوم 233

تجارة انتساب موجه السويس 232.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 232.5

تربية جنوب الوادي 232.5

تربية العريش 232.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 232

تجارة مدينة السادات 232

تجارة انتساب موجه بني سويف 232

تجارة انتساب موجه بور سعيد 232

تجارة انتساب موجه أسيوط 231.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 231.5

تجارة انتساب موجه العريش 231.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 231

تجارة انتساب موجه سوهاج 231

فنون جميلة (فنون) الأقصر 231

حقوق دمياط 230.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 230.5

تربية (طفولة) عين شمس 230.5

آداب الفيوم 230.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 230

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 229

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 228.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 228.5

آداب انتساب موجه الفيوم 228.5

آداب دمنهور 228.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 228.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228

آداب انتساب موجه دمنهور 227.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 227.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 227.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 227.5

تربية (طفولة) السويس 227.5

آداب المنصورة 227

آداب الزقازيق 227

آداب طنطا 227

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 227

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 226.5

آداب بور سعيد 226.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 226

آداب انتساب موجه طنطا 226

حقوق القاهرة 226

آداب أسوان 225.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 225.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 225.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 225.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 225.5

آداب انتساب موجه المنصورة 225

آداب دمياط 225

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 225

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 225

آداب كفر الشيخ 224.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 224.5

آداب انتساب موجه أسوان 224

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 224

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 224

تربية طفولة مبكرة المنصورة 224

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 224

حقوق انتساب موجه القاهرة 224

تربية (طفولة) كفر الشيخ 223.5

آداب انتساب موجه دمياط 223.5

تربية (طفولة) طنطا 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 223.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 223

حقوق عين شمس 222.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 222

سياحة وفنادق الإسكندرية 221

حقوق انتساب موجه عين شمس 221

آداب العريش 220.5

آداب انتساب موجه العريش 219.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 217

تربية طفولة مبكرة القاهرة 216.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 216

آداب بني سويف 215

حقوق حلوان 215

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 215

حقوق انتساب موجه حلوان 214.5

تربية نوعية القاهرة 214.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 214.5

آداب انتساب موجه بني سويف 214.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 214

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 214

آداب أسيوط 213.5

دار العلوم الفيوم 212.5

حقوق بني سويف 212.5

حقوق بنها 212

حقوق أسيوط 212

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 212

حقوق انتساب موجه بني سويف 211.5

حقوق انتساب موجه بنها 211

آداب انتساب موجه أسيوط 211

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 209.5

آداب المنيا 209.5

آداب انتساب موجه المنيا 209

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 209

آداب الوادي الجديد 207.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 207.5

تربية (طفولة) الغردقة 207.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 207

تربية نوعية عين شمس 206.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 206.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 205

حقوق المنوفية بشبين الكوم 205