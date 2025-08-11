تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 121 مخالفة

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 121 مخالفة تموينية متنوعة، منها 61 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، عدم وجود ميزان، تصرف وتجميع، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش).

كما تم تحرير 60 مخالفة في الأسواق تضمنت (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك، عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، غش تجارى، سلع مجهولة المصدر، شهادات صحية، تجار تموينيين)، إلى جانب ضبط أغذية غير صالحة.

