السيطرة على حريق كنيسة بمطاي بالمنيا

تمكنت قوات الدفاع المدني بالمنيا، من السيطرة على حريق محدود اندلع بكنيسة بإحدى قرى مركز مطاي تم إخماد الحريق ومنع امتداده وتم إخطار المعمل الجنائي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق محدود شب بكنيسة للأقباط الكاثوليك بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة.

وتبين من التحريات الأولية، ان الحريق نتج عن ماس كهربائي انطلق من "مروحة" داخل الكنيسة، وامتد لنافذة خشبية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة، بمساعدة من الأهالي من المسلمين والأقباط، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.