الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
حوادث

السيطرة على حريق كنيسة بمطاي بالمنيا

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الدفاع المدني بالمنيا، من السيطرة على حريق محدود اندلع بكنيسة بإحدى قرى مركز مطاي تم إخماد الحريق ومنع امتداده وتم إخطار المعمل الجنائي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق محدود شب بكنيسة للأقباط الكاثوليك بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة.

وتبين من التحريات الأولية، ان الحريق نتج عن ماس كهربائي انطلق من "مروحة" داخل الكنيسة، وامتد لنافذة خشبية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة، بمساعدة من الأهالي من المسلمين والأقباط، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مطاي حريق إصابات

