رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وكلاء 7 كليات

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين وتجديد تعيين 7 وكلاء، بكليات الزراعة والتربية والهندسة والعلوم والتمريض والصيدلة والتربية للطفولة المبكرة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحديث وتنظيم القيادة الأكاديمية والإدارية بمختلف الكليات، بما يمثلونه من ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وبما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وحسن سير العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة وفاعلية، ودعمًا لخطط الجامعة نحو التطوير المستمر والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري.

تضمنت القرارات، تعيين الدكتور أحمد صلاح محمد حسين وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي أحمد الراوي، والدكتور خالد ربيع وكلاء لكلية الهندسة لشئون الطلاب والدراسات العليا، بالإضافة إلى تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن عبد الجابر، والدكتور علاء إسماعيل النشار وكلاء لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتعليم والطلاب، والدكتورة سحر أحمد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، وتعيين كلاً من: الدكتورة أمل كمال، والدكتور خالد محمد بدر الدين، والدكتور ممدوح نبيل، وكلاء لشئون الدراسات العليا والتعليم والطلاب، وخدمة المجتمع بكلية الصيدلة، وتعيين وكلاء جدد بكلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة غادة فرغل والدكتورة سهير كامل وكلاء لشئون الدراسات العليا، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تضمنت قرارات تجديد التعيين بكلية الزراعة تجديد تعيين كلاً من الدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيلاً لشئون الدراسات العليا، والدكتور حمدان إبراهيم للإشراف علي وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع، بينما جاءت قرارا تجديد التعيين بكلية التربية للدكتور حسام محمود للدراسات العليا، والدكتورة أسماء عبد الحميد لخدمة المجتمع.

وفي كلية التمريض، تم تجديد تعيين الدكتور إقبال عبد الرحيم وكيلاً للكلية لخدمة المجتمع، وتم تجديد تعيين الدكتور هاني السيد، وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة.