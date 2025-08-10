محافظ المنيا : تحويل غرفة مدير مدرسة أشروبة الثانوية إلى فصل دراسي

اجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بقرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار، شملت عددًا من المنشآت الخدمية والتعليمية.

حيث قرر محافظ المنيا تحويل غرفة مدير مدرسة أشروبة الثانوية المشتركة إلى فصل دراسي ضمن خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية وتحقيقاً للاستغلال الأمثل الحجرات المدرسيه تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تضم المدرسة 12 فصلاً دراسيًا فقط ، موجها بسرعة إجراء صيانة شاملة لمقاعد الطلاب.

وخلال جولته، شدد اللواء كدواني على هيئة الأبنية التعليمية بإعلان الهيكل الكامل للمنشآت التعليمية من فصول ومعامل ومكتبات ومكاتب إدارية، والالتزام به في كافة المدارس، لضمان العدالة في توزيع المساحات.

وشملت جولة المحافظ زيارة وحدة أشروبة الصحية وعدد من المدارس تحت الإنشاء، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمدرسة عزبة المتوكلين للتعليم الأساسي، كما وتفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث تابع أعمال القافلة الطبية المقامة لخدمة الأهالي.

وعقد محافظ المنيا لقاءً جماهيريًا مع المواطنين بالقرية، للاستماع إلى شكاواهم واحتياجاتهم، ووجه الجهات المعنية بسرعة التدخل الفوري لحل المشكلات المطروحة.

