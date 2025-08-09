انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق اليوم أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مشيراً إلى أن الحملة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى تُنفذ في الفترة من 9 وحتى 22 أغسطس، تعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر، فيما تختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 4 وحتى 24 أكتوبر، مؤكداً أن الحملة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة في المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف اللواء كدواني أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة أعمال الإزالة لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات، موجهاً بتضافر كافة الجهود لتحقيق المستهدفات وإنجاح أعمال الموجة.

