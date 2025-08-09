قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
ماكرون يدعم أوكرانيا: يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني بالمنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق اليوم أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مشيراً إلى أن الحملة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى تُنفذ في الفترة من 9 وحتى 22 أغسطس، تعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر، فيما تختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 4 وحتى 24 أكتوبر، مؤكداً أن الحملة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة في المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف اللواء كدواني أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة أعمال الإزالة لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات، موجهاً بتضافر كافة الجهود لتحقيق المستهدفات وإنجاح أعمال الموجة.

الأزهر يدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة: «وصمة عار وخطوة باطلة»
لتوفير سكن كريم في القرى الأكثر احتياجًا

المنيا محافظ المنيا إزالة الموجة 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

تسلا

تراجع مبيعات تسلا في اثنين من أكبر أسواق أوروبا مع تقدم منافستها الصينية

الاوبرا المصرية

رئيس الأوبرا : مهرجان القلعة الدولي يجسد رسالة نشر قيم الجمال والإبداع

سيارات كهربائية

انطباعات خاطئة حول المركبات الكهربائية: إليكم الحقيقة

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد