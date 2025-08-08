قداس الذكرى السنوية السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمدينة المنيا الجديدة (مقر المطرانية)، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص، والذي تنيح في ١١ أغسطس ٢٠١٨.

شارك في الصلوات مجموعة من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الإيبارشية.

وفي سياق آخر ، افتُتحت الدفعة الحادية عشرة من معهد الكاروز للدراسات الكتابية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بعزبة النخل.

وبدأ اللقاء بكلمة روحية من نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، عن أهمية دراسة الكتاب المقدس في حياة المؤمن، تلاها كلمة القس موسى منير، مدير المعهد، والتي تناولت رؤية المعهد وأهدافه في تقديم دراسة عميقة للكتاب المقدس بأسلوب منهجي ومُشجع.

شهد الافتتاح حضور ٢٨٠ دارسًا من مختلف الأعمار والخدمات، وسط أجواء مليئة بالفرح والشغف بالكلمة المقدسة.

واختتم اليوم الأول بجلسات مجموعات العمل، ومشاركة الحضور، ثم الصلاة والبركة.