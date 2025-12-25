البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل المهنئين بعيد الميلاد من مختلف الأطياف.. صور

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهئنين بعيد الميلاد المجيد، من مختلف الأطياف، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

واستقبل صاحب الغبطة عددًا من الآباء الكهنة، وأبناء كنائس القاهرة، والأخوات الراهبات، وممثلي مختلف الأنشطة الرعوية، والصحفيين، والشخصيات المختلفة الأخرى، كما استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك أيضًا الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

وخلال الزيارات، تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، حيث تحدث الأب البطريرك في كلمته حول رسالته لعيد الميلاد المجيد هذا العام.