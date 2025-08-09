قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد

ايمن رياض

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، قيام هندسة كهرباء ديرمواس بفصل التيار الكهربائي من مغذي عزب التل اليوم السبت، وغدا الأحد، 9 و10 أغسطس الجاري، لمدة 7 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لمغذي عزب التل.

وكشفت هندسة كهرباء ديرمواس عن تأثر 4 قرى بفصل التيار الكهربائي وهي عزب التل، ومنشأة سمهان، ز خزام الغربية، وعزبة غصب. 

وفي سياق متصل واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق بدون عذر، تصرف في الدقيق المدعم، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم حمل شهادة صحية).

كما تم تحرير 19 مخالفة في الأسواق تضمنت (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك، عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة منشآت بدون ترخيص)، إلى جانب ضبط أغذية غير صالحة.
 

المنيا ديرمواس صيانة محولات

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

