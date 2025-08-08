تموين المنيا يحرر 44 مخالفة متنوعة لضبط الأسواق والمخابز

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق بدون عذر، تصرف في الدقيق المدعم، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم حمل شهادة صحية).

كما تم تحرير 19 مخالفة في الأسواق تضمنت (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك، عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة منشآت بدون ترخيص)، إلى جانب ضبط أغذية غير صالحة.