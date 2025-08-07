أمين المجلس الأعلى للأزهر يتفقد معاهد المنيا استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، زيارة تفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا، يرافقه الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور، محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وذلك في إطار الوقوف على الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وتضمنت الزيارة المرور على عدد من المعاهد في مراكز مختلفة بمحافظة المنيا، للوقوف على مدى جاهزيتها من حيث المباني، والأثاث، والوسائل التعليمية، والاستماع إلى مسؤولي المعاهد بشأن أبرز الاحتياجات والتحديات، تمهيدًا لتوفيرها قبل بدء الدراسة.

وأكد الدكتور إسماعيل الحداد أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الوقوف ميدانيًا على أوضاع المعاهد واحتياجاتها قبل بدء الدراسة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحرص على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطالب والمعلم، وتسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشرقاوي أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة شاملة لضمان الجاهزية الكاملة للعام الدراسي المقبل، تشمل أعمال الصيانة، وتوفير الأثاث، والوسائل التعليمية، مؤكدًا أن الزيارات الميدانية تتيح الوقوف الفعلي على التحديات وتوفير الحلول المناسبة بشكل عاجل، بما يضمن انطلاق الدراسة في أجواء مستقرة ومنضبطة.