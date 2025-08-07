السجن المشدد 15 سنة لنجار وعامل بتهمة قتل ربة منزل بملوي جنوب المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم بالسجن المشدد 15 سنة لكل من عبد الرحمن. ص. م 42 سنة نجار مسلح، ومعتز. ا. ع 22 سنة عامل مقيمان بمدينة ملوي، ، لقيام الأول بصفتة شقيق المجني عليها، والثاني بصفتة ابن المجني عليها ، بتكبيل وذبح ي. ص. م 45. سنة مقيمة ببندر ملوي، لشكهما في قيامها بالجمع بين زوجين.



واصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامى، ووكيل النيابة احمد حافظ حامد وأمانه سر مصطفي محمد عبدالعزيز، حكمها عقب الاطلاع على أمر الإحالة، وسماع مرافعات الدفاع، وألزمت المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح المستخدم في القضية.



ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث قاما المتهمين بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار اثر زعمهما الجمع بين زوجين، واعد كلا منهما الاول بصفتة شقيقها والثاني بصفة ابنها سلاح ابيض وما أن ظفر بها حتي قاما بالإمساك بها وتقييدها والاعتداء عليها بالضرب بأن كال لها عدة طعنات استقرت بأجواء متفرقة من جسدها، بأن استخدم الاول السكين والثاني يدية فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ومن ثم تسابقا على قتلها بأن قام الاول بنحرها من عنقها مستخدما السكين قاصد من ذلك قتلها حال تواجد الثاني رفقته لمساعدتة في تقييد حركتها وقد اود ذلك إلى إنهاء حياتها.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل مع سبق الاصرار وتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.

