قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستجيب لمطالب إنسانية ويقدم مساعدات مالية للمستحقين

محافظ المنيا خلال لقاء خدمة المواطنين
محافظ المنيا خلال لقاء خدمة المواطنين
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً لخدمة المواطنين عقب جولته الميدانية بعدد من شوارع مدينة المنيا، للاستماع إلى مطالب المواطنين وشكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري. وجاء اللقاء بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدوالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتقديم حلول عاجلة وواقعية لمشكلاتهم.

وأكد محافظ المنيا  أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة المحافظة للتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى حرصه على عقد اللقاء بحضور الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنيا  إلى 38 حالة إنسانية، حيث وجه بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعمها. وشملت القرارات صرف عدد من المساعدات المالية والعينية للحالات المستحقة، وتوزيع 3 كراسٍ متحركة، وصرف علاج على نفقة الدولة، وتوفير سكن لأسرة من الأولى بالرعاية، إضافة إلى سداد ديون عدد من الأسر المستحقة بعد دراسة أوضاعهم.

كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة بعض الحالات وتوفير جهاز عروسة لفتاة يتيمة، وفرش منازل، إلى جانب دعم مشروعات صغيرة لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

حضر اللقاء عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من التنفيذيين وممثلي الجمعيات الأهلية.
 

المنيا محافظ المنيا خدمة المواطنين حالات إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في الساحل الشمالي.. صور

محمد صبحي

أشرف زكي: محمد صبحي يغادر المستشفى حالياً متوجهاً إلى منزله

220 يوم

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم.. حقيقة مرض زوج صبا مبارك

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد