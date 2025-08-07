قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
محافظات

محافظ المنيا: خطة متكاملة لتطوير وتوسعة شارع كورنيش النيل لرفع كفاءته المرورية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة لشارع كورنيش النيل ، بما يسهم في رفع كفاءته المرورية ، بعد تلقي عدد من الطلبات والملاحظات من المواطنين بشأن التكدس المروري.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، رافقه خلالها الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للطرق،

أكد المحافظ أن هناك خطوات جادة لتنفيذ أعمال التوسعة، بما يتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة، اتساقاً مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

وأشار اللواء كدواني إلى أنه تم الانتهاء من رفع جميع شوارع المحافظة على خرائط استرشادية بالتعاون مع إدارة المرور ومديرية الطرق، لوضع حلول عملية لتحسين حركة السيارات، وتنظيم المرور، مع تهيئة حارات مخصصة لخدمة انتظار السيارات، بما يسهم في خفض معدلات الزحام والحوادث المرورية.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية مستمرة وفقًا للخطة الاستثمارية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

