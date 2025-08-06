قافلة حياة كريمة تقدم خدمات طبية لـ 1000 مواطن بقرية الإسماعيلية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، على مدار يومي 4 و5 أغسطس 2025، لتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

توقيع الكشف الطبي

وأشار إلى أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1087 مواطنًا في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، حيث شملت الخدمات المقدمة: الباطنة 133 حالة، الجراحة 318 حالة، النساء 74 حالة، الأطفال 291 حالة، الجلدية 217 حالة، والأسنان 54 حالة، منها 7 حالات خلع أسنان، كما تم إجراء 65 تحليل دم و59 تحليل بول وبراز، إضافة إلى 3 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ 9 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 157 مواطنًا.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 99 مواطنًا، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بما يضمن حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة.