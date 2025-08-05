إقبال كبير من السيدات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا.. شاهد

تشهد اللجان والمقار الانتخابية بالمنيا ، إقبالا من الناخبين وخاصة من السيدات والشباب وكبار السن ، وذلك لاختيار 5 نواب علي المقاعد الفردية من بين 14 مرشحا، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، قد تفقد سير الانتخابات بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ على انتظام العملية الانتخابية في يومها الأول، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية، مع التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأجهزة الأمنية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها، مشددًا على توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية تعكس إدراك أبناء المحافظة لأهمية دعم المسار الديمقراطي، فهم خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأضاف المحافظ أن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك تجهيز اللجان، وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، بالإضافة إلى خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، إلى جانب التنسيق الدائم بين غرف العمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من يمثلهم بحرية وشفافية، مؤكداً أن المنيا كانت دائمًا نموذجًا في المشاركة السياسية الفاعلة خلال جميع الاستحقاقات السابقة، وهو ما يعكس عراقة شعبها ووعيه وحرصه على أداء دوره الوطني.

يُذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.

