لتعاطيه المخدرات.. القبض على عامل لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عامل قام بإنهاء حياة زوجته داخل المنزل بإحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تلقي بلاغًا من مركز شرطة المنيا، بمقتل سيدة تُدعى عبير. م 29 سنه ، إثر إصابتها بجرح قطعي في الرقبة داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم يُدعى صلاح. ع 30 سنه زوج المجني عليها، وقد نشبت بينهما مشادة تطورت إلى جريمة قتل، ورجحت التحريات الأولية أن يكون ذلك بسبب تعاطيه المستمر للمواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان وطلب تقرير الطب الشرعي، والتحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيق.