محافظ المنيا: لا شكاوى تتعلق بانتخابات الشيوخ.. وهناك وعي من المواطن بأهمية المشاركة

علق اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على سير العلمية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .
وقال عماد كدواني في تصريحات له على قناة " تن "، :" لا توجد شكاوى تتعلق بسير العلمية الانتخابية في المحافظة ".
وقال عماد كدواني :" العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر وهناك استعدادات على اعلى مستوى في كافة المقار الانتخابية ".
واكمل عماد كدواني :" المواطن لديه وعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وانتخابات مجلس النواب ".
ولفت عماد كدواني :" هناك إقبال من المواطنين على مراكز الاقتراع وأهمية هذا الاستحقاق الدستوري ".