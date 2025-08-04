وفود من قيادات أوقاف جنوب سيناء وأئمة المساجد يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ| صور





شاركت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل فعال، من خلال توافد قيادات المديرية والإدارات المختلفة، وأئمة المساجد على اللجان في مختلف مدن المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط ، وكيل وزارة الأوقاف، إنهم حرصوا على ترجمة معنى حب الوطن بشكل إيجابي يتمثل في المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية تعد واجب وطني عندما، وتساهم بدرجة كبيرة في تطور وازدهار.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن كل فرد له الحق في الانتخابات له دور في رفعة مكانة الوطن، وإظهاره أمام العالم بالمظهر الحضاري اللائق به، ويكس مدى وعي الشعب وفهمه للحياة السياسية.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.