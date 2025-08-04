نائبة رئيس جامعة كفر الشيخ تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ |صور

أدلت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بمدينة كفر الشيخ.

وأشادت الدكتورة أماني شاكر، في تصريحات لـ «صدى البلد»، عقب الإدلاء بصوتها، بالوعي الكبير والتفاعل الإيجابي الذي أظهرته المرأة المصرية تجاه هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأكدت «شاكر» أن مشاركة المرأة الإيجابية تعكس إدراكها الكامل لأهمية دورها في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تعزيز الحياة الديمقراطية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الانتخابات

وفي سياق متصل، تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ؛ للاطمئنان على سير الانتخابات في سهولة ويسر، مشيرًا بوعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى مشاركة مليونين و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط تأمين شامل للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية.

دعا محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الإقبال والمشاركة الواسعة يعكسان روح الانتماء والحرص على المساهمة في بناء الوطن ودعم استقراره.