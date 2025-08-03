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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماراثون الشيوخ| تجهيز 442 لجنة لاستقبال الناخبين بكفر الشيخ.. صور

لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ
لجان انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ
محمود زيدان

أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها المكثفة لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ؛ لاستقبال ما يقرب من مليونين و407 آلاف و571 ناخباً وناخبة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز 439 مركزاً انتخابياً

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تجهيز 439 مركزاً انتخابياً موزعة على مستوى جميع مدن وقرى المحافظة، تضم 442 لجنة فرعية.

وجرى الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة، والتي تشمل توفير صناديق الاقتراع الشفافة، الأدوات المكتبية، وجميع المستلزمات الضرورية للجان.

خطة محكمة لتأمين اللجان

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بكفر  الشيخ، تأمين جميع المراكز واللجان الانتخابية، وذلك من خلال خطة أمنية محكمة بإشراف اللواء إيهاب عطية، مدير الأمن؛ لضمان وصول الناخبين بأمان، والحفاظ على النظام داخل اللجان، ومنع أي محاولات لعرقلة العملية الانتخابية.

غرف عمليات رئيسة و فرعية

وفي نفس السياق، أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم والحفاظ على سلامتهم.

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