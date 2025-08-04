محافظ المنيا يتفقد سير انتخابات مجلس الشيوخ ويشيد بوعي المواطنين

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، سير انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية في يومها الأول، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية، مع التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأجهزة الأمنية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها، مشددًا على توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية.

اللجان الانتخابية

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية تعكس إدراك أبناء المحافظة لأهمية دعم المسار الديمقراطي، فهم خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأضاف المحافظ أن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك تجهيز اللجان، وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، بالإضافة إلى خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، إلى جانب التنسيق الدائم بين غرف العمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من يمثلهم بحرية وشفافية، مؤكداً أن المنيا كانت دائمًا نموذجًا في المشاركة السياسية الفاعلة خلال جميع الاستحقاقات السابقة، وهو ما يعكس عراقة شعبها ووعيه وحرصه على أداء دوره الوطني.

ويُذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تستمر عملية التصويت في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانسيابية.