لجان المنيا تواصل استقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

تواصل اللجان الانتخابية بمختلف مراكز محافظة المنيا استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تواجد أمني مكثف وتسهيلات شاملة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتشهد اللجان اقبالا ملحوظ من المواطنين، للادلاء باصواتهم في الانتخابات مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتيسير حركة الدخول والخروج، في أجواء ديمقراطية تعكس وعي أبناء المحافظة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

اقبال كبير

وفي سياق متصل تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار ومسيرة البناء و التنمية فى الجمهورية الجديدة .

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة بمحافظة المنيا، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين