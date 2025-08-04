أساقفة المنيا ومغاغة وديرمواس يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

قام أساقفة المنيا ومغاغة وديرمواس بالأداء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد قاد الأنبا اغاثون، أسقف ايبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، مسيرة وطنية حاملين الاعلام ، وبصحبته قساوسة ومواطنين ، أثناء توجهه للجنة الإنتخابية، لحث المواطنين علي الادلاء بأصواتهم وتشجيعهم و من لهم حق الانتخاب علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأدلى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف ايبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بصوته في لجنة مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين بمدينة المنيا.

وأكد الأنبا مكاريوس، أن الكنيسة تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، فلا تؤيد مرشح على حساب آخرين.

انتخابات مجلس الشيوخ

كما ادلي الأنبا بقطر اسقف ديرمواس ودلجا بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ برفقة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الناخبين للأدلاء بصوتهم في اللجنة التابعين لها.

وفي سياق متصل تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار ومسيرة البناء و التنمية فى الجمهورية الجديدة .

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة بمحافظة المنيا، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين