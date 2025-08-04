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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تكرم أبنائها الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

تكريم الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية
تكريم الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية
ايمن رياض

كرَّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أحمد عبد المنعم إبراهيم عبد السلام، الأستاذ بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور مبروك سامي محمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، الحاصل على الجائزة ذاتها في مجال العلوم الجيولوجية.

جاء التكريم بمنحهما درع الجامعة تقديرًا لإسهاماتهما العلمية المتميزة، وأبحاثهما التطبيقية التي تدعم مسارات التنمية المستدامة، وتواكب التوجهات الوطنية نحو الابتكار والتحول الرقمي.

واكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يُجسّد تميز جامعة المنيا وريادتها في البحث العلمي، وحرصها المتواصل على دعم علمائها وتمكينهم من إجراء أبحاث تخدم المجتمع وتسهم في تطوير المعرفة والعلوم.

وأشار إلى أن الجامعة تولي أهمية كبرى للبحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي، وتسعى إلى ربط مخرجاته باحتياجات الدولة، من خلال منظومة متكاملة تضم مراكز بحثية متخصصة وشراكات علمية مثمرة، بما يعزز من بناء اقتصاد المعرفة، ومعربا عن اعتزازه بهذا التتويج المستحق الذي يُعد انعكاسًا لمسيرة الجامعة المتميزة في دعم البحث العلمي، لا سيما في مجالي العلوم التكنولوجية والجيولوجيا، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس جودة الإنتاج العلمي وريادة الجامعة في مجالات الابتكار، تماشياً مع توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تُعد جوائز الدولة التشجيعية من أرفع الجوائز الوطنية التي تُمنح سنويًا لتكريم الكفاءات العلمية والبحثية المتميزة في مختلف التخصصات، تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بهدف دعم وتشجيع الإبداع العلمي في خدمة قضايا الوطن.

المنيا جامعة الفائزين جوائز

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