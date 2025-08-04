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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في المنيا وقنا وبني سويف

إقبال ملحوظ أمام اللجان الانتخابية بالمنيا
إقبال ملحوظ أمام اللجان الانتخابية بالمنيا
الديب أبوعلي

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إقبالًا لافتًا من كبار السن على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات المنيا وقنا وبني سويف، وذلك خلال الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم، 4 أغسطس 2025.

وتراوحت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بين متوسطة ومتزايدة نسبيًا في العديد من اللجان، خاصة في المناطق الريفية والقرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدا بمحافظة المنيا، ما يلي:

  • اللجنة (320) بمدرسة الشهيد علي وافي الابتدائية، بقرية بني عبيد مركز أبو قرقاص، وبلغ عدد الناخبين بها 18,406.
  • اللجنة (163) بمدرسة منبال الابتدائية الجديدة، بقرية منبال مركز مطاي، وبلغ عدد الناخبين بها 15,929.
  • اللجنة (418) بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، بقرية المحرص مركز ملوي، وبلغ عدد الناخبين بها 14,113.
  • اللجنة (421) بمدرسة بدر الابتدائية الجديدة، قرية الشرافية مركز ملوي، وبلغ عدد الناخبين بها 1,918.
  • اللجنة (16) بمدرسة الشهيد علاء محمود عبد العظيم (دمشاو هاشم الابتدائية سابقًا)، قرية دمشاو هاشم مركز المنيا، وبلغ عدد الناخبين بها 14,331.
  •  اللجنة (17) بمدرسة عبد الجابر محمد علي الإعدادية، قرية طوه مركز المنيا، وبلغ عدد الناخبين بها 17,864.
  • اللجنة (19) بمدرسة دمشير للتعليم الأساسي، قرية دمشير مركز المنيا، وبلغ عدد الناخبين بها 18,324.
  • اللجنة (11) الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار، مركز المنيا، وبلغ عدد الناخبين بها 17,626.

وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدا بمحافظة قنا، ما يلي:

  • اللجنة (68) بمدرسة نجع العويضات الابتدائية المشتركة، قرية نجع العويضات مركز قوص.
  • اللجنة (201) بمدرسة علي بن أبي طالب، قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدا بمحافظة بني سويف، ما يلي:

  • اللجنة (100) بمدرسة نزلة الجندي الابتدائية، مركز الوسطى بمحافظة بني سويف.
  • اللجنة (356) بمعهد القضابي الأزهري، مركز الفشن بمحافظة بني سويف.
  • اللجنة (185) بمدرسة الشهيد عبد الحليم الدرباشي، مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.
  • اللجنة (152) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف.
  • اللجنة (3) بمدرسة بني هارون المشتركة، مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف,
  • اللجنة (199) بمدرسة السلام الابتدائية، مركز ببا محافظة بني سويف.
  • اللجنة (200) بمدرسة حسن أحمد مبروك الثانوية، مركز ببا بمحافظة بني سويف.

وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدا محافظة الجيزة، ما يلي:

  • مدرسة الثانوية التجارية بنين خلف مستشفى إمبابة العام  إمبابة.

كان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا مرتزايدا بمحافظة القليوبية، ما يلي:

  • مدرسة علي بن أبي طالب قسم ثانٍ شبرا الخيمة.
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