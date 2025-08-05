قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرت فيديوهات خادشة.. تعرف على مصير هدير عبد الرازق بعد حجز معارضتها للحكم
بقوة 5.7 درجات.. زلزال قوي يضرب جنوب إيران
اللجان تستقبل الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ 2025
بدء وصول أعضاء الهيئات القضائية استعدادا لبدء التصويت في 8825 لجنة انتخابية
تحرك عاجل لإعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
قنبلة صوتية .. عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان
تضم عشرات الشاحنات.. انطلاق أول أفواج القافلة الثامنة المصرية لقطاع غزة
"زاد العزة".. قافلة مساعدات مصرية ثامنة تنطلق إلى غزة عبر معبر رفح
روسيا: الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 24 مسيرة أوكرانية
علي جمعة يكشف عن أساس المعاملة مع الله سبحانه وتعالى
التعليم : إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2025 .. الأحد القادم
الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع فيتنام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

بدء التصويت في اليوم الثاني
بدء التصويت في اليوم الثاني
ايمن رياض

بدأ في التاسعة صباحاً فتح المقار الانتخابية بمحافظة المنيا أبوابها أمام الناخبين لاستكمال التصويت في اليوم الثاني للانتخابات.

وتشهد اللجان والمقار الانتخابية، إقبالا من الناخبين وخاصة من السيدات والشباب وكبار السن ، وذلك لاختيار 5 نواب علي المقاعد الفردية من بين 14 مرشحا.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ،  قد تفقد سير الانتخابات بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ على انتظام العملية الانتخابية في يومها الأول، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية، مع التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأجهزة الأمنية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها، مشددًا على توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية تعكس إدراك أبناء المحافظة لأهمية دعم المسار الديمقراطي، فهم خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأضاف المحافظ أن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك تجهيز اللجان، وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، بالإضافة إلى خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، إلى جانب التنسيق الدائم بين غرف العمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من يمثلهم بحرية وشفافية، مؤكداً أن المنيا كانت دائمًا نموذجًا في المشاركة السياسية الفاعلة خلال جميع الاستحقاقات السابقة، وهو ما يعكس عراقة شعبها ووعيه وحرصه على أداء دوره الوطني.

يُذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً. 

المنيا انتخابات الشيوخ التصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

محمد رشاد

بالصور | خطوبة المطرب محمد رشاد : يا أجمل هدية من ربنا

جانب من الاجتماع

تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

ترشيحاتنا

فسيخ ام مكة

ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الزعتر

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

لا تصلح للطهي.. طبيبة تحذر من شراء هذا النوع من البطاطس

البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة

عودة الجدل حول إيمان الطوخي.. وأغنية النظرة الأولى تتصدر المشهد

ايمان الطوخي
ايمان الطوخي
ايمان الطوخي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد