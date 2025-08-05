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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شارك ..صوتك أمانة قوافل أوقاف المنيا تشارك بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

قوافل العاملين باوقاف المنيا تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
قوافل العاملين باوقاف المنيا تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
ايمن رياض

في ملحمة وطنية مُشرّفة، خرجت قوافل العاملين بمديرية أوقاف المنيا وادراتها بالمراكز المشاركة في انتخابات الشيوخ ، حيث ادلي العاملون بالاوقاف والذين خرجوا في مسيرات حتي مقار لجانهم الانتخابية باصواتهم وتحفيز وحث المواطنين علي المشاركة قبل ساعات من إغلاق باب التصويت مؤكدين ان صوتك امانة "شارك.. متتفرجش!"  “كن إيجابيًّا.. صوتك بيصنع فرق!”

واكد الدكتور عمر خليفة وحيل وزارة الاوقاف بالمنيا ، ان انطلاق قوافل العاملين والمشايخ من المديرية وادارات الاوقاف بالمراكز مشهد حضاري يعكس وعي أبناء الأوقاف وحرصهم الصادق على دعم الوطن وممارسة حقهم الدستوري.

مشيرا الي ان هذه المشاركة ليس مجرد إجراء انتخابي، بل كانت رسالة قوية من منبر وزارة الأوقاف إلى كل مواطن بأن الوطن_محتاج_صوتك.. ومشاركتك مش اختيار، دي أمانة.

مبادرة وطنية 

 وتؤكد مديرية أوقاف المنيا دعمها الكامل لكل مبادرة وطنية تدعو للوعي والبناء والمشاركة الفعالة، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه الأوفياء.

المنيا مديرية الاوقاف مسيرة انتخابات مجلس الشيوخ مبادرة وطنية

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