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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: المشاركة واجب وطني لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

محافظ المنيا يتفقد اللجان
محافظ المنيا يتفقد اللجان
ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الثاني، حيث تفقد عدداً من اللجان الانتخابية، شملت مدرسة الثانوية بنات القديمة، ومدرسة القومية، ومدرسة الصالح الابتدائية، للاطمئنان على انتظام التصويت وتوافر التسهيلات اللازمة للناخبين.

وخلال الجولة، أكد المحافظ انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بجميع الضوابط والتعليمات، مشيداً بالجهود المبذولة في تأمين اللجان وتيسير الحركة أمام الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وقال اللواء كدواني إن المحافظة استعدت بشكل كامل لتيسير عملية التصويت من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل، وتعزيز الإجراءات الأمنية، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة.

وأضاف المحافظ: نلتزم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مناخ ديمقراطي آمن، ونؤكد أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وخطوة مهمة في طريق الجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ الشكر للقضاة والعاملين في اللجان الانتخابية والجهات المعاونة على دورهم الوطني في إنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية لدعم الحياة النيابية والتشريعية في مصر.

وأشاد كدواني بوعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة، داعياً الجميع للنزول والإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان في التاسعة مساءً، قائلاً: الإقبال الكبير الذي نشهده اليوم هو رسالة واضحة بأن الشعب المصري شريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء..

وتضم محافظة المنيا 469 مقراً انتخابياً و476 لجنة فرعية على مستوى المراكز، لاستقبال نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانضباط.
 

المنيا محافظ المنيا لجان الانتخاب

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