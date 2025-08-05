الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع يسوع الراعي بكنيسة مار مرقس بالمنيا

تفقد مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع يسوع الراعي، بكنيسة مار مرقس الرسول، بالمنيا، وذلك بمبنى الخدمات، التابع لدير الآباء اليسوعيين، بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الاجتماع، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، مشيرًا إلى ضرورة الثبات في المسيح.

كما تفقد نيافته مؤتمر المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان، وذلك بمبنى الخدمات، التابع لدير الآباء اليسوعيين، بالمنيا، بمشاركة الأب باسيليوس عبد المسيح، راعي الكنيسة.

وقدم صاحب النيافة كلمات التشجيع لأعضاء المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

وفي سياق الزيارة، التقى الأب المطران فريق الكشافة، التابع لدير الآباء اليسوعيين، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في الخدمة.