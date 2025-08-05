راعي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالزقازيق يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الأب بيشوي كامل، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، بالزقازيق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنته الانتخابية، بمدرسة السادات الثانوية بنين، بمنطقة النحال، بمدينة الزقازيق.

وأكد الأب بيشوى، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري، مسلمًة كان أو مسيحيًا، لكفالة حقه الدستوري، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يجب أن يسعد، ويفتخر بممارسة حقه في أجواء يسودها الأمن.

أهمية المشاركة

كما أدلي الأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك، بفاقوس، والوفد المرافق له من أبناء الرعية، بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين جميعًا أهمية المشاركة في الانتخابات.