أسقف كنائس الوادي الجديد والواحات يدلى بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، بصوته أمام لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة في اليوم الأول لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث رافق نيافته القس شنودة راعي كنيسة العذراء وسامح منقريوس مستشار الإيبارشية القانوني للإدلاء بأصواتهما بلجنة مدرسة حي الأمل بمدينة الخارجة، حيث شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا متزايدا في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين، دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي تستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، 7 لجان بمركز بلاط، كما أن أعداد الناخبين في كل مركز كالتالي: الخارجة 72596 ناخب، الداخلة 71209 ناخب، باريس 10566 ناخب، بلاط 10809 ناخب، الفرافرة 28987 ناخب.

ومحافظة الوادي الجديد بها دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، وترشح بها مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بينما ترشح 7 مرشحون آخرون على المقعد الفردى.