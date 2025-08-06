محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معامل طبية وتكنولوجية بالجامعة الأهلية

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ورئيس الجامعة الأهلية، مجموعة من المعامل الحديثة داخل ااجامعة الأهلية، والتي تواكب أحدث المعايير العالمية في التعليم العالي، والمخصصة لخدمة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متطورة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات المستقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد السيد، عضو مجلس أمناء الجامعة الأهلية، والدكتور أحمد شوقي زهران، أمين مجلس أمناء الجامعة الأهلية، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب بالجامعة الأهلية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المعامل الجديدة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتدريب الطلاب عمليًا في مختلف التخصصات، وشملت معامل كلية الطب، معمل المهارات (Skill Lab)، متحف الباثولوجي، معامل التشريح، معامل الهستولوجي، معامل الفسيولوجي، ومعامل الكمبيوتر الخاصة بالقطاع الطبي، إضافة إلى معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، معامل الإلكترونيات، ومعامل التصميم المنطقي.

وأكد اللواء كدواني، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات التعليمية لدعم بيئة أكاديمية تواكب التطور العالمي، وتلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية، مشيراً إلى أن جامعة المنيا الأهلية تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في صعيد مصر، لما توفره من برامج حديثة ومعامل متطورة تعتمد على التطبيق العملي بجانب الدراسة النظرية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتحقيق أهداف الجامعة التعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن افتتاح هذه المعامل يأتي ضمن خطة الجامعة لدعم قدرات كليات القطاعين الطبي و التكنولوجى من خلال توفير أحدث التقنيات لخدمة العملية التعليمية، بما يعزز المهارات التطبيقية للطلاب ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وأضاف أن الجامعة تسعى لتطبيق مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات الذكية الخضراء المستدامة، مع التركيز على الابتكار وخدمة المجتمع والتنافسية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم افتتاح 9 معامل منذ شهر، واليوم تم افتتاح 9 معامل أخرى، على أن تكتمل جميع المعامل المجهزة بأحدث التقنيات خلال أسبوعين لتضاهي أفضل الجامعات.

وعلى هامش الافتتاح، أعلن رئيس الجامعة إطلاق “مبادرة مجتمعية” تستهدف تدريب الأطباء في المستشفيات الحكومية على مهارات التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، باستخدام تقنيات حديثة تساعدهم على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في خدمة وتنمية المواطنين.

وأعرب الدكتور فرحات عن تقديره لمحافظ المنيا على دعمه المستمر لأنشطة الجامعة وحرصه على التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، مؤكدًا التزام الجامعة باستكمال خطتها الطموحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية.

يذكر أن جامعة المنيا الأهلية تضم كليات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية – فارم D)، الهندسة (برنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاج الطبيعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان.