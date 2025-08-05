قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة زوجته في المنيا

قررت جهات التحقيق بالمنيا، حبس عامل مقيم بإحدى قرى مركز المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة لإنهاء حياة زوجته، وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وتكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تلقي بلاغًا من مركز شرطة المنيا، بمقتل سيدة تُدعى ع. م 29 سنه ، إثر إصابتها بجرح قطعي في الرقبة داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم يُدعى ص. ع 30 سنه زوج المجني عليها، وقد نشبت بينهما مشادة تطورت إلى جريمة قتل، ورجحت التحريات الأولية أن يكون ذلك بسبب تعاطيه المستمر للمواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان وطلب تقرير الطب الشرعي، والتحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيق.