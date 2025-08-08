قافلة طبية تقدم خدمات لـ1296 مواطنا بنزلة العمودين بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود القطاع الصحي في تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية نزلة العمودين التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومي 6 و7 أغسطس الجارى، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لأهالي القرية.

وأشار إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1296 مواطنًا، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات المعملية مجانًا، حيث شملت التخصصات: الباطنة 224 حالة، الجراحة 299 حالة، النساء 49 حالة، الأطفال 248 حالة، الجلدية 361 حالة، والأنف والأذن والحنجرة 115 حالة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 مواطن، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم إجراء 111 تحليل دم، و104 تحاليل بول وبراز، وتنفيذ 4 حالات موجات صوتية، و7 حالات أشعة سينية، إلى جانب عقد 9 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 124 مواطنًا.