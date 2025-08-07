مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي لمركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي لمركز ملوي بالقرب من كمين البرشا، وعلى بُعد حوالي 12 كيلومترًا باتجاه محافظة أسيوط.





أسفر الحادث عن وفاة شخص في الحال، بينما أُصيب 11 آخرون بإصابات تفاوتت شدتها، وتضمنت حالات كسور مضاعفة في الساقين واليدين، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فضلًا عن بعض الحالات التي تعاني من ارتجاج بعد الحادث، وقد تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما أودعت جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا لتسهيل حركة المرور، ومعاينة الحادث من قبل فريق من مباحث المرور كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، وفتح محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

