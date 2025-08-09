قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيانة خط الغاز الطبيعي بشارع الجمهورية بدير مواس بالمنيا.. صور

صيانة خط الغاز الطبيعي
صيانة خط الغاز الطبيعي
ايمن رياض

قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينه دير مواس جنوب المنيا، بمتابعة اعمال صيانة خط الغاز الطبيعي بشارع الجمهورية بمدينة بدير مواس في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والتدخل الفوري للحد من الأزمات.

وأوضح رئيس المركز ، انه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي - شركه الغاز الطبيعي - هندسه كهرباء ديرمواس  وكافة الجهات المعنية، وتم عمل كردون أمني حول الموقع المراد إصلاحه وصيانته وتم بالفعل الاصلاح.

وشدد رئيس المركز، على تكثيف التواجد الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال الحفر دون الحصول على تصريح شبكه المرافق بمجمع الذكاء المكاني التابع للمحافظة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم .

وفي سياق متصل أعلنت هندسة كهرباء ديرمواس فصل التيار الكهربائي من مغذي عزب التل اليوم السبت، وغدا الأحد، 9 و10 أغسطس الجاري، لمدة 7 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لمغذي عزب التل.

وكشفت هندسة كهرباء ديرمواس عن تأثر 4 قرى بفصل التيار الكهربائي وهي عزب التل، ومنشأة سمهان، ز خزام الغربية، وعزبة غصب.

المنيا الغاز الطبيعى ديرمواس صيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس قطاع الاستراتيجيات الدولية بشركة ( Esri ) العالمية

100 يوم صحة

100 يوم صحة: 37 مليون و814 ألف خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما

مدبولي

الحكومة تتلقي شكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباء والاتصالات

بالصور

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد