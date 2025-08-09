صيانة خط الغاز الطبيعي بشارع الجمهورية بدير مواس بالمنيا.. صور

قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينه دير مواس جنوب المنيا، بمتابعة اعمال صيانة خط الغاز الطبيعي بشارع الجمهورية بمدينة بدير مواس في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والتدخل الفوري للحد من الأزمات.

وأوضح رئيس المركز ، انه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي - شركه الغاز الطبيعي - هندسه كهرباء ديرمواس وكافة الجهات المعنية، وتم عمل كردون أمني حول الموقع المراد إصلاحه وصيانته وتم بالفعل الاصلاح.

وشدد رئيس المركز، على تكثيف التواجد الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال الحفر دون الحصول على تصريح شبكه المرافق بمجمع الذكاء المكاني التابع للمحافظة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم .

وفي سياق متصل أعلنت هندسة كهرباء ديرمواس فصل التيار الكهربائي من مغذي عزب التل اليوم السبت، وغدا الأحد، 9 و10 أغسطس الجاري، لمدة 7 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لمغذي عزب التل.

وكشفت هندسة كهرباء ديرمواس عن تأثر 4 قرى بفصل التيار الكهربائي وهي عزب التل، ومنشأة سمهان، ز خزام الغربية، وعزبة غصب.