المنيا يعلن دعم المدارس بـ 32 ألف مقعد مدرسي جديد و1635 سبورة

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، بجولة ميدانية موسعة بعدد من قرى مركز ومدينة بني مزار، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز في مشروعات التعليم الجاري تنفيذها، ووضع حجر الأساس لمدرسة عزبة المتوكلين للتعليم الأساسي بمجلس قروى صندفا وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة دراسية متكاملة لأبناء القرى.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة أشروبة (1) الابتدائية، التي تنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، باستثمارات تصل إلى 24 مليون جنيه، وبطاقة 56 فصلاً دراسياً، بينها 39 فصلاً جديداً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وشدد المحافظ على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكداً اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الأزهري بقرية أشروبة، والذي يضم المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لدعم التعليم الأزهري، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.

و تفقد المحافظ مدرسة أشروبة الثانوية المشتركة للوقوف على جاهزية الفصول والمرافق لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطط التنمية بالمحافظة.

كما قام، المحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة عزبة المتوكلين للتعليم الأساسي، المقامة على مساحة 2360 م²، مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 11 فصلاً دراسياً، ضمن خطة التوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق الريفية. كما تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة السلسلة للتعليم الأساسي، وفعاليات برنامج تحسين القراءة والكتابة الصيفي.

وأعلن المحافظ خلال الجولة دعم المدارس بـ 32 ألف مقعد مدرسي جديد و1635 سبورة، لتقليل الكثافات بالفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتعميم كتاب دوري للاستغلال الأمثل للمساحات الكبيرة كفصول دراسية في المناطق الأكثر احتياجاً.

رافق المحافظ في الجولة صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.

