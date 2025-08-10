قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط
منال عوض: نبحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية
منه تيسير توضح حقيقة استبعادها من منصب نائب مدير مهرجان المهن التمثيلية
أخبار البلد

الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
ميرنا رزق

اعتمد نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا ومدير الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا، نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في الدفعات الأربع خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الإطار، تدعو إدارة الكلية جميع الطلاب للحضور إلى مقر الكلية للاطلاع على النتائج واستلام بيان التقديرات من الإدارة.

وفي سياق آخر ، اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، ومدير مدرسة حلوان اللاهوتية، مع مجلس إدارة المدرسة، بحضور رئيس الكنترول بها، حيث قام نيافته باعتماد نتيجة الترم الأول للعام الدراسي الحالي.

خلال الاجتماع، هنأ نيافته إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على الجهد المبذول، مؤكدًا أهمية تنشئة الأجيال على التعليم الأرثوذكسي السليم والمعرفة الروحية العميقة، داعيًا للجميع بمزيد من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن حلوان تشتهر منذ زمن طويل بمدرسة اللاهوت التي أسسها البابا يوأنس التاسع عشر (البطريرك الـ ١١٣)، حيث كانت تهدف إلى تعليم الرهبان الإيمان الأرثوذكسي المستقيم، ومن بين الذين درسوا فيها كان قداسة البابا كيرلس السادس والأنبا ميخائيل المتنيح مطران أسيوط، بالإضافة إلى عدد من الآباء الذين خدموا الكنيسة.

وقد قام نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان الحالي، بجهود ملحوظة لإحياء تراث الآباء والتمسك بنمط حياة التلمذة، حيث اشترك  في العام الأول للدراسة أكثر من مائة طالب من خدام وكهنة ومكرسات. وتم نقل مقر المدرسة إلى دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة ليصبح منارة تعليمية وروحية.

الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكية اللاهوتية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ياسمين صبري
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
