الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

اعتمد نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا ومدير الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا، نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في الدفعات الأربع خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الإطار، تدعو إدارة الكلية جميع الطلاب للحضور إلى مقر الكلية للاطلاع على النتائج واستلام بيان التقديرات من الإدارة.

وفي سياق آخر ، اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، ومدير مدرسة حلوان اللاهوتية، مع مجلس إدارة المدرسة، بحضور رئيس الكنترول بها، حيث قام نيافته باعتماد نتيجة الترم الأول للعام الدراسي الحالي.

خلال الاجتماع، هنأ نيافته إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على الجهد المبذول، مؤكدًا أهمية تنشئة الأجيال على التعليم الأرثوذكسي السليم والمعرفة الروحية العميقة، داعيًا للجميع بمزيد من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن حلوان تشتهر منذ زمن طويل بمدرسة اللاهوت التي أسسها البابا يوأنس التاسع عشر (البطريرك الـ ١١٣)، حيث كانت تهدف إلى تعليم الرهبان الإيمان الأرثوذكسي المستقيم، ومن بين الذين درسوا فيها كان قداسة البابا كيرلس السادس والأنبا ميخائيل المتنيح مطران أسيوط، بالإضافة إلى عدد من الآباء الذين خدموا الكنيسة.

وقد قام نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان الحالي، بجهود ملحوظة لإحياء تراث الآباء والتمسك بنمط حياة التلمذة، حيث اشترك في العام الأول للدراسة أكثر من مائة طالب من خدام وكهنة ومكرسات. وتم نقل مقر المدرسة إلى دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة ليصبح منارة تعليمية وروحية.