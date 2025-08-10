قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا لمدير مدرسة: إزاي تأخذ فصل وتعمله مكتب.. دا يرضي ربنا؟

ايمن رياض

حذر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، من استغلال أي فصل دراسي داخل اي مدرسة كمكتب اداري للمديرين، مؤكدا علي اهمية استغلال الفصول للغرض التعليمي المخصص له لتقليل الكثافات وتحسين جودة العملية التعليمية.

وقرر محافظ المنيا، تحويل غرفة مدير مدرسة أشروبة الثانوية المشتركة بمركز بني مزار إلى فصل دراسي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية وتحقيقاً للاستغلال الأمثل الحجرات المدرسية، تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تضم المدرسة 12 فصلاً دراسيًا فقط، موجها بأن يتم تخصيص حجرة صغيرة لمكتب المدير وليس فصل دراسي لخدمة التلاميذ. .

ووجه المحافظ، رؤساء القري بمتابعة جميع المدارس وعدم استغلال الفصول كمكاتب ادارية للمديرين.

وخلال جولته، شدد اللواء كدواني على هيئة الأبنية التعليمية بإعلان الهيكل الكامل للمنشآت التعليمية من فصول ومعامل ومكتبات ومكاتب إدارية، والالتزام به في كافة المدارس، لضمان العدالة في توزيع المساحات.

وشملت جولة محافظ المنيا زيارة وحدة أشروبة الصحية وعدد من المدارس تحت الإنشاء، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمدرسة عزبة المتوكلين للتعليم الأساسي، كما وتفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث تابع أعمال القافلة الطبية المقامة لخدمة الأهالي.

وعقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مع المواطنين بالقرية، للاستماع إلى شكاواهم واحتياجاتهم، ووجه الجهات المعنية بسرعة التدخل الفوري لحل المشكلات المطروحة.

المنيا محافظ المنيا جولة بنى مزار

