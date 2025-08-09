النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى بعض الدول الأوروبية وجمهورية الصين

وجه النائب العام بإيفاد 41 عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين بنيابات القاهرة، والجيزة، والمنصورة، وجنوب الزقازيق، وقنا، وشمال أسيوط، وشمال سوهاج، والوادي الجديد، والفيوم، وشمال وجنوب المنيا، وغيرها من النيابات الكلية، ممن لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، إلى عدد من الدول الأوروبية وجمهورية الصين، وذلك للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يُسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وصقل مهارات أعضائها المتميزين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية،